Manovra | Meloni a sindacati | ' flat tax non discrimina lavoratori dipendenti' **

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Latax "non introduce alcun discrimine, non penalizza i". Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, il premier Giorgiadurante la riunione sulla manovra con le parti sociali a Palazzo Chigi.

15.40 Cgil - Uil chiudono a, Cisl "apre" "Confermiano il giudizio negativo sulla,in particolare sui redditi. Le risposte del governo hanno confermato profonde distanze su fisco e precarietà Prosegue la ...Secondo quanto apprende l'Adnkronos, non sarebbe affatto piaciuto a Giorgia. Raccontano che durante il vertice di maggioranza di oggi a palazzo Chigi il premier abbia espresso perplessità, sul ...Durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato dalla premier Meloni, è emersa l’intenzione di alzare le pensioni minime per gli over 75.Tornando alle audizioni sulla manovra, la stessa Banca d’Italia ha ricordato che soglie più alte” per l’utilizzo del contante “favoriscono l’economia sommersa” mentre “l’uso di pagamenti elettronici ...