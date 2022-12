Manovra | Landini | ‘Confermiamo giudizio negativo Se si continua ad aiutare gli evasori o aumentare la flat tax | crescerà la rabbia sociale’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Abbiamo tutti espresso, me compreso, la nostra completa solidarietà e condanniamo tutte le forme di minacce che sono inaccettabili. Credo che chi è al governo ha uno strumento per evitare che ladelle persone aumenti: rispondere ai bisogni delle persone, governino”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizioal termine dell’incontro tra i sindacati e il governo sulla, condannando le minacce arrivate alla premier e a sua figlia. “Se uno non arriva alla fine del mese – ha poi aggiunto – bisogna mettergli in tasca i soldi e anziché portare il contante a 5000mila euro è meglio che mettano il contante a chi non ce l’ha. Questo è il modo per risolvere i problemi delle persone. Ma seno adquelli evadono il fisco o adla ...