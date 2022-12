Manovra | depositati in commissione 3 104 emendamenti | 617 sono della maggioranza Domenica la scelta di quelli che saranno votati

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)3.104 gliallainBilancio alla Camera. Di questi lane ha presentati 617 (285 Fratelli d’Italia, 136 Forza Italia, 151 Lega e 45 Noi Moderati), anche se la richiestapremier Giorgia Meloni era di limitare il numero visti i tempi strettissimi per chiudere l’esamelegge entro il 31 dicembre. La maggior parte è firmata dal Pd, con 957, e dal Movimento 5 Stelle, con 772. Alleanza Verdi e Sinistra ne ha presentati 191, Azione – Italia Viva – Renew Europe 311, il gruppo misto 23, il misto +Europa 93 e il misto – minoranze linguistiche 133. Dalle Commissioni, infine, negiunti 7. Il calendario dei lavori in...

Sono complessivamente 3.104 gli emendamenti alla manovra 2023 in commissione Bilancio alla Camera. Di questi la maggioranza ne ha presentati 617 (285 Fratelli d'Italia, 136 Forza Italia, 151 Lega e 45 Noi Moderati). La maggior parte è firmata dal Pd, con 957, e dal Movimento 5 Stelle, con 772. Alleanza Verdi e Sinistra ne ha presentati 191, Azione – Italia Viva – Renew Europe 311, il gruppo misto 23, il misto +Europa 93 e il misto – minoranze linguistiche 133. Dalle Commissioni, infine, ne sono giunti 7. La legge verra' esaminata dall'Aula di Montecitorio dal 20 dicembre, in vista del via libera entro il 31 dicembre.