“Malattia fatale | è morto” | Eleonora Daniele annuncia in diretta un lutto a Storie Italiane

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) C’è stato un triste colpo di scena durante una delle scorse puntate di: la conduttrice ha infatti reso nota un’improvvisa scomparsa! Il noto tv show – condotto come sempre da– ha saputo sin dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori in tutta Italia. I fan non possono infatti fare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Classe 1959, da mesi combatteva contro unache si è rivelata" ha scritto - . In questo periodo ha sempre dato a tutti un esempio di forza e coraggio. Antonio un anno fa aveva ...Nato a Mesagne, in Puglia, aveva scoperto alcuni mesi fa di avere unache gli è stata. Viveva ormai da tempo a Manerba sul Garda dove aveva avviato insieme con alcuni soci il ...Il designer aveva 63 anni. Era stato il primo a soccorrere lo stilista assassinato. Antonio e Gianni furono una delle prime coppie omosessuali a fare coming out ...A 57 si è spento Alessandrini, fatale una malattia: era una figura di riferimento delle passeggiate pesaresi, anche per domenica aveva organizzato un'escursione Aveva percorso migliaia e migliaia di c ...