Lutto a Uomini e Donne | è morta la storica opinionista Paola D' Andrea

Per la famiglia die Donne, è il terzoper quanto riguarda il 2022. Ad aprile, infatti era morto improvvisamente Piero Sonaglia, storico assistente di studio. A settembre, invece, era ...e Donne, morta Paola D'Andrea: il post su Ig È stata uno di volti storici del pubblico del programma Un drammaticoha sconvoltoe Donne : Paola D'Andrea, uno dei volti ...Lutto a Uomini e Donne: è morta Paola D’Andrea, storica ex presenza del 'pubblico parlante' del programma condotto da Maria De Filippi. A dare… Leggi ...Lutto a Uomini e Donne: è morta Paola D’Andrea, storica ex presenza del 'pubblico parlante' del programma condotto da Maria De Filippi. A dare… Leggi ...