Lutto a Uomini e Donne | addio alla storica opinionista | “Un brutto male”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La redazione diè scossa da un: è scomparsa una delle più note ex opinioniste in studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Era molto amata anche dal pubblico per i suoi interventi sempre molto puntuali: è scomparsa Paola D’Andrea, volto storico di. A dare l’annuncio un altro volto noto del parterre della trasmissione, Rosa Chiarelli. La donna ha condiviso un post sui social in cui ricorda Paola D’Andrea: ha pubblicato una foto in cui sono insieme e ha scritto a corredo: “Ciao amica mia ti voglio bene”. Il pubblico diè sotto choc per la morte di Paola D’Andrea: in molti erano molto affezionati a lei e per anni hanno ascoltato la donna esprimere le sue opinioni su tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, ...