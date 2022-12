L' ultimo respiro dello Stadium 974 | simbolo del paradosso di questi Mondiali

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Inutile immaginare paesaggi che non esistono. In Qatar mancano le colline, il miglior panorama è all’interno di un porto di una città moderna e lo974 non è quello di Olimpia con gli spettatori in grado di visualizzare le corse dalle pendici del Monte Crono. Chi lo ha visitato forse nemmeno sa che in questo impianto, tanto futurista quanto provvisorio, si torna proprio alle origini greche del primo stadion della storia che, nei secoli, venne gradualmente trasferito a est fino a raggiungere la posizione attuale. Difficile immaginare un collegamento tra l’attuale Archea Olympia e Doha, eppure una sorte simile sembra essere nel destino dell’inventiva qatariota. L’edizione mondiale più discussa di sempre lascia in eredità un impianto che potrà aiutare, per eterogenesi dei fini, il calcio a essere più sostenibile. Paradossale dirlo per un’organizzazione che ha ...