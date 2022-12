Luis Enrique | il CT rivoluzionario che ha fallito in Qatar e trionfato su Twitch

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’avventura della Spagna ai mondiali in2022 è inaspettatamente finita anzitempo con l’eliminazione ai calci di rigore contro il Marocco. La Roja non è riuscita in 120 minuti a sbloccare il risultato contro i magrebini e si vede costretta ad abbandonare la competizione molto prima del previsto. Per gli spagnoli si tratta della seconda L'articolo

Il numero 8 della nazionale allenata da Walid Regragui è stato lodato a fine partita da, commissario tecnico delle Furie Rosse. Che però è stato protagonista di un buffo lapsus: "Non mi ...Dopo il flop del Belgio Eden Hazard dice addio alla nazionale, panchine a rischio per Flick (Germania) e(Spagna). Amrabat al centro del Marocco e del mercato, la Fiorentina ha un'idea ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Nelle ultime ore, però, anche il Messico si è interessato all’ex CT del Belgio Roberto Martinez Ex CT Belgio. Luis Enrique si è preso un pò di tempo di riflessione prima di esporsi pubblicamente sul s ...