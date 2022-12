Luca Onestini spazzola il sedere di Oriana Il commento di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7 stanno spaccando il pubblico a casa. Ogni giorno, su Twitter, vengono postati centinaia di commenti contrastanti., ospite di Casa Chi, ha deciso di parlare di alcuni accadimenti decisamente scottanti. In particolare, si è concentrato su Antonino Spinalbese,Marzoli e. Le sue dichiarazioni non hanno potuto fare a meno di suscitare una certa sorpresa nei fedeli spettatori. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,dubbioso: le parole su Antonino Spinalbese Condurre un programma come quello del Grande Fratello Vip non è mai facile. Le dinamiche da trattare, infatti, sono davvero ...

E adesso gli autori potrebbero non guardare in faccia a Nikita non solo non mostrandole cosa dicono alle sue spalle, ma anche giocando con il suo interesse verso. La Vippona ha ammesso ...Come riporta Biccy, il conduttore ha anche parlato di una sorpresa che arriverà dall'altra parte dell'oceano: Leggi anche Oriana Marzoli puntaScopri le ultime news sul Grande Fratello .GF Vip, Alfonso Signorini dice la sua su Luca Onestini: “Ha puntato proprio lei” Nella casa del Grande Fratello Vip a tenere banco ...Nessuno crede all'interesse di Luca verso Nikita, neanche Alfonso, ma in realtà neanche Luca stesso: cosa ha rivelato il conduttore ...