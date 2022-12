Luca Onestini ha puntato Oriana Marzoli? La rivelazione di Alfonso Signorini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 le dinamiche non mancano mai. E secondoche ieri ha parlato del GF VIP a casa Chi, presto potrebbe sbocciare un nuovo amore. In queste settimane, come tutti sanno,si è avvicinata ad Antonino Spinalbese tanto da avere un incontro ravvicinato con lui. Il parrucchiere però sembra aver voluto chiudere questa relazione, nonostantesia ancora molto presa. A detta diin questa vicenda, molto presto potrebbe “entrare” un altro vippone che a quanto pare, potrebbe essere interessato alla belle venezuelana. Di chi parla il conduttore del GF VIP? Di. Fino a questo momento il bel bolognese non si è fatto notare molto nella casa ma sa giocare bene le sue carte e ...