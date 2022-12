Luca Argentero | Vi racconto tre vite diverse | finalmente tutti possono vederlo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'attore protagonista di Doc nelle tue mani ha annunciato una notizia che ha sorpreso i fan: ecco dove vedere ildella sua vita. Dopo il successo della fiction più amata dagli italiani negli ultimi anni,ha continuato il suo viaggio nel mondo del cinema con ruoli sempre più apprezzati dal pubblico. L'attore torinese ha alle spalle una carriera stellare e oggi si dedica con passione a diversi progetti che lo vedono protagonista indiscusso. Non manca anche l'amore verso la sua famiglia e ben presto diventerà papà per la seconda volta insieme alla moglie Cristina Marino.non finisce mai di stupire anche questa volta ha deciso di annunciare una novità che ha rallegrato i suoi fan, soprattutto quelli che non sono riusciti ad andare a vedere il suo spettacolo teatrale a causa della ...

... Walter Bonatti e Alberto Tomba: il racconto di queste tre vite straordinarie è al centro di un bellissimo spettacolo teatrale cheha portato in scena con la regia di Edoardo Leo, e ...MILANO - Se non siete tra i 25.000 che hanno già visto e applaudito in teatro 'È questa la vita che sognavo da bambino', da oggi l'imperdibile spettacolo di(foto) è in esclusiva su Amazon Prime Video. Regia di Marco Salom, regia teatrale di Edoardo Leo. Produzione Stefano Francioni Produzioni e Cross Media Films. La piéce è il racconto di ...Striscia la Notizia continua a mantenere ascolti record anche grazie alla rotazione dei conduttori. Dal 19 al 21 dicembre toccherebbe a due amiche già ...FOLIGNO - Mercoledì 7 dicembre alle 16.30 a Foligno, in un gioiello tardo barocco quale è l’Oratorio del Crocifisso, sarà presentato il libro “La sala ...