Locatelli | conferma a rischio? Al suo posto un top mondiale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il futuro disembra essere acon la Juventus decisa a puntare, al suo, su un vero e proprio top. Il centrocampo dei bianconeri è il reparto che, nelle ultime stagioni, è stato maggiormente cambiato; nell’ultima sessione di mercato sono arrivati Pogba e Paredes. Il primo non ha ancora fatto l’esordio per un problema fisico accusato nella preparazione estiva; l’argentino, invece, ha faticato fino a questo momento ad esprimere tutto il proprio potenziale e il suo futuro sembra essere incerto. Chi sembra essere aè anchee tutto a causa di un vero e proprio top; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Siamo arrivati nella fase ad eliminazione diretta del; tra le principali sorprese non ...

... adi come la Fish sia riconoscoiuta come un autorevole interlocutore indipendente sui temi della disabilità. In particolare nella mattinata sono intervenuti Alessandra, Ministra ...Fra queste, riporta Repubblica , c'è anche quella legata a Manuel, acquisto dal Sassuolo ...con cui questo trasferimento sia stato messo a biliancio che spinge l'operazione verso la...Locatelli Juventus - Anche l'acquisto di Locatelli sarebbe finito sotto indagine da parte dei pm. Occhio alle nuove intercettazioni.La posizione della Juventus nell'inchiesta sulle plusvalenze sospette si complica ulteriormente. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, al vaglio degli inquirenti c'è anche l'operazion ...