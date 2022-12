LIVE – Lietkabelis-Brescia 45-41 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come settima giornata delladi. La formazione di coach Magro, dopo due vittorie di fila con Prometey e Ulm, ha decisamente rallentato nella competizione, perdendo tre partite consecutive e finendo al penultimo posto, in una classifica che rimane comunque cortissima. Infatti, ad esempio, con una vittoria nella partita a Panevezys andrebbe a raggiungere in classifica proprio gli avversari di oggi, che però vantano uno score immacolato tra le mura amiche, con tre vittorie in altrettanti match giocati. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 7 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...

Alle 18 la Germani sfida a Panevezys il, nel settimo appuntamento di regular season di Eurocup . Nel cammino europeo la Pallacanestro Brescia è recentemente incappata in tre sconfitte consecutive . Tre sono però anche le ... Alle 18 la Pallacanestro Brescia affronta il Lietkabelis a Panevezys: qui gli aggiornamenti testuali in diretta ... In diretta la cronaca testuale della sfida della Germani sul campo di Lietkabelis in Lituania Primo Quarto: Primi punti della sfida targati Brescia grazie alla tripla di Akele. Avanti ...