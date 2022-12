(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Latestuale di, match valido per i quarti di finale della. Nei primi tre turni i pugliesi hanno eliminato l’AZ Picerno, la Juve Stabia e il Crotone, mentre i calabresi hanno saltato il primo turno e poi hanno sconfitto il Potenza e poi l’Avellino. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di mercoledì 7 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 14.30 SportFace.

SPORTFACE.IT

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE B 20:30 Ternana - Cagliari COPPA ITALIA SERIE C 14:30- Catanzaro Viterbese - L. R. Vicenza 18:00 Virtus Entella - Renate 19:00 ...... si chiama 'Heaven' cultura & spettacolo 6 Dic 2022, in auto con 10 chili di cocaina dal ... Spazioporto ospita ildei mitici The Animals Eventi 6 Dic 2022 LIVE – Foggia-Catanzaro, Coppa Italia Serie C 2022/2023 (DIRETTA) La partita Foggia – Catanzaro , valida per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Quarti di finale , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, servizio fruibile per gli ...QUI GIUGLIANO – Tra i pali Sassi, davanti a lui Scanagatta, Biasiol e Zullo. Sulle fasce Oyewale e Gomez mentre a centrocampo Ceparano, De Rosa e Gladestony. In attacco la coppia Kyeremateng e ...