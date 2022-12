LIVE Arsenal-Juventus calcio femminile | Champions League in DIRETTA | Caruso e Grosso partono titolari

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Serve fare punti, ecco la la situazione del girone al momento:(7), Lione (7)*,(5), Zurigo (0)*. Una partita in più per Lione e Zurigo. 20.04 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Zinsberger; Wienroither; Williamson, Wubben-Moy, Catley; Walti, Maanum; McCabe, Miedema, Foord; Blackstenius. All. Eidevall. A disp. Marckese, Rafaelle, Beattie, Nobbs, Maritz, Iwabuchi, AgyemangWomen (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin;, Pedersen,; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Forcinella, Cernoia, Rosucci, Cantore, Lundorf, Zamanian, Bonfantini, Schatzer, Duljan, Gunnarsdottir 20.03 Buonasera e benvenuti alla ...

...00 Wolkite Ketema - Ethiopian Insurance 17:00 EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE Lyon D - Zurigo D 18:45 Rosengard D - Benfica D 18:45D - Juventus D 21:00 Bayern D - Barcellona D 21:00 HONDURAS ...Calciomercato Juventus, due big pronte a chiuderlo nell'immediato. Stando all'ultima indiscrezione, il futuro del bomber adesso è conteso. Il futuro di Dusan Vlahovic, adesso, potrebbe essere conteso ...Updates from the 8pm GMT kick-off in Group C Get in touch: contact Will by email or on Twitter Juventus’ Arianna Caruso is hoping to dent Arsenal’s Champions League hopes and boost her own side’s ...Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera. "E' andato tutto bene ...