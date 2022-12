LIVE Arsenal-Juventus 1-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | Miedema sblocca il match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29?in difficoltà in fase di costruzione della manovra. 27? Salvai salva sulanciata centralmente. 25? Tunnel di Boattin al diretto avversario. 23? Peyraud-Magnin respinge un tentativo pericoloso dalla distanza di Blackstenius. 21? L’allenatore della, Montemurro chiama la squadra alla reazione. 19? Bianconere in difficoltà in questa fase della partita. 17? Laè stata punita appena si sono leggermente allungate le squadre. 15? Gol di, inserimento perfetto per il cross che arriva dalla destra,Women 1-0. 13?che prova ad alzare il baricentro. 11? Rete in fuorigioco di Blackstenius. 9? Peyraud-Magnin in uscita ...