L'Italia perde abitanti. Solo mance dal governo contro la carestia di nascite 

Per'Ocse il nostro paese è tra i peggiori in Europa per il ... Ogni anno la cittàcento under tredici. Da gennaio ad agosto si ... E siamo nella 'locomotiva d''. Abbonati per continuare a ...Telecomè in calo in attesa di sviluppi sulla rete unica. ... il Ftse Mib peggiora Il Ftse Miblo 0,10% e chiude a 24. Eni'1,51%, Tenaris il 2,17% e Saipem il 3,71%. In negativo ...