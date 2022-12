L' intervista - Costantino Hyundai | Sarà la tecnologia a cambiarci

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Gabriele, monzese di origini, lavora allaItalia dal 2010, dopo esperienze maturate nel mondo delle società di noleggio: oggi è il fleet manager dell'azienda e traccia un bilancio del 2022 che si sta per concludere. Anche quest'anno avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?I tempi di consegna sono sicuramente cambiati, perché influenzati dai rallentamenti che hanno interessato la produzione a livello globale in tutte le industry, non solo nel settore automotive. Abbiamo comunque cercato sempre di comunicare le tempistiche tramite le concessionarie al momento dell'acquisto: sono sicuramente un po' più dilatate, ma non in maniera eccessiva. Monitoriamo costantemente gli ordini e la logistica per disporre sempre di un quadro aggiornato; siamo abbastanza fiduciosi del fatto che questa situazione andrà risolvendosi nel ...