L’impegno di SACE per le imprese italiane e le infrastrutture strategiche

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non solo il supporto all’export e all’internazionalizzazione. Negli ultimi annidi– il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – si è ampliato verso il sostegno agli investimenti dellesul mercato domestico e le garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Un sostegno ampio, dunque, alla competitività delle nostree in generale del Sistema Paese. Per questointerviene a sostegno anche di progetti strategici. Si tratta di progetti che per l’economia italiana sono particolarmente importanti sotto il profilo dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di nuovi processi produttivi e occupazionali. In questa linea di business rientrano quindi ...