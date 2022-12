Le storie di chi si è ucciso dietro le sbarre nel 2022

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) AGI – D'estate il carcere Lorusso e Cotugno di Torino, come ogni altro, si riempie di un mare di silenzio. Non ci sono attività ricreative, il tempo è di sasso. La notte prima di Ferragosto Alessandro Gaffoglio, 25 anni, si è infilato un sacchetto di nylon sulla testa e il suo cuore ha smesso di battere lentamente sotto la coperta. Ci aveva già provato qualche giorno prima nella sezione ‘Nuovi giunti'. Il 2 agosto era stato arrestato per una rapina al supermercato, il 16 agosto i genitori avevano un appuntamento con lui ma l'estate di Alessandro si era già spezzata a metà. La sua è una delle 79di persone, 74 uomini e 5 donne, che si sono uccise in carcere. Il numero più alto negli ultimi dieci anni, ha scritto il Garante delle persone private della libertà personale nel suo rapporto, 23 in più rispetto al 2012. L'AGI ha contattato legali, garanti locali, ...