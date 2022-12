Globalist.it

... nella speranza di immortalare le suein panchina. Le parole di Gerogina Rodriguez " ... per poi aggiungere: " Peccato non aver potuto goderemiglior giocatoremondo durante tutti i 90 ...Il procuratore federale intende iniziare oggi l'interrogatorioprimo arrestato, spiega la Die Zeit. Le reazioni del mondo politico tedesco: “La democrazia è in grado di difendersi dai neonazisti” Georgina Rodriguez è scesa in difesa del suo compagno Cristiano Ronaldo, dopo la decisione del ct della nazionale del Portogallo di lasciare in panchina CR7 durante la partita contro la Svizzera (gli ...Lo ha scritto il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschamann, su Twitter, commentando i 25 arresti relativi all'inchiesta sui «Reichsbuerger» ...