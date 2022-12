Le otto montagne e L' immensità al Sundance Film Festival

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lee L'sono nella line up del2023, che torna in presenza per la prima volta dal 2020: l'appuntamento è fra il 19 e il 29 gennaio. Ledi ...

Agenzia ANSA

Lee L'immensità sono nella line up del Sundance Film Festival 2023, che torna in presenza per la prima volta dal 2020: l'appuntamento è fra il 19 e il 29 gennaio. Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e L'immensità di Emanuele Crialese sono nella sezione Spotlight. L'immensità è stato presentato a Venezia e poi uscito nelle sale in autunno.