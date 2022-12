Lavoro | Stefanini | da filiera solare oltre 1 mln di posti garantiti entro il 2030

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Le implicazioni occupazionali e sociali legate alla transizione energetica e al mondo dei pannelli solari iniziano a diventare sempre più ingenti. A dimostrarlo sono le molteplici ricerche internazionali che attestano come ladel fotovoltaico possa garantire sempre piùdida qui al. La previsione è di1 milione, secondo i dati dell’Eu solar jobs report 2022, a patto che l’Unione europea raggiunga gli obiettivi di sostenibilità prefissatitale data”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia l’esperto Fabio, managing director Otovo Italia, Austria e Svizzera. “Ma il trend crescente – sottolinea – della domanda di impianti fotovoltaici va in contrasto con la carenza di installatori, soprattutto in Italia. Evidenza ...

