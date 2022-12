Agenzia askanews

La Cgil conferma il "giudizio negativo"manovra e, di conseguenza, la mobilitazione tra il 12 e il 16 dicembre. Lo ha detto il segretario generale Maurizioal termine dell'incontro con il Governo a Palazzo Chigi. Il numero uno ...Altrettanto caustico il giudizio di Maurizio. "Abbiamo confermato il giudizio negativomanovra, in particolare sui redditi. Abbiamo posto il tema della precarietà e il problema sul ... Landini: sulla manovra giudizio negativo, confermata la mobilitazione Roma, 7 dic. (askanews) - La Cgil conferma il 'giudizio negativo' sulla manovra e, di conseguenza, la mobilitazione tra il 12 e il 16 dicembre. Lo ...“Abbiamo tutti espresso, me compreso, la nostra completa solidarietà e condanniamo tutte le forme di minacce che sono inaccettabili. Credo che chi è al governo ha uno strumento per evitare che la rabb ...