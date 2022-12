L’addio del Giappone al Mondiale con l’omaggio agli avversari | i giocatori lasciano nello spogliatoio origami e un biglietto di saluto al Qatar – Le foto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo l’eliminazione dai Mondiali di calcio in, ilnon ha smesso di stupire il pubblico di tutto il mondo, così come gli organizzatori dell’evento. Dopo aver perso ai calci di rigore durante gli ottavi di finale contro la Croazia, i “Samurai Blu” hanno pulito tutto lo, raccogliendo tutta l’immondizia, mettendo in ordine le bottigliette d’acqua non utilizzate, oltre a ripiegare e impilare tutti gli asciugamani offerti dall’organizzazione, e le pettorine utilizzate in fase di riscaldamento. Sul tavolo posizionato al centro dello, ie lo staff della delegazionese hanno lasciato 11 gru, che simboleggiano gratitudine e spirito di squadra, ma anche un augurio di salute, felicità e di prosperità nei confronti ...