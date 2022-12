La Storia si ripete | in Ucraina come lo sterminio degli ebrei

"E lasi, si, si... vediamo oggi cosa succede in Ucraina", ha aggiunto a braccio. Francesco ha anche confermato la propria presenza domani in piazza di Spagna per l'...E lasi. Vediamo quello che succede oggi in Ucraina'. Papa Francesco ha infine invitato a vivere anche la solennità dell'Immacolata Concezione che ricorre domani invocando della pace: '...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Al centro della catechesi, la conferma della buona scelta, al ter ...Dure parole da parte di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina: "Lunedì scorso il Centro per le Relazioni Cattolico-Ebraiche dell'Università Cattolica di ...