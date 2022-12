La sorella di Daniele Dal Moro difende Micol dal papà di Antonella Fiordelisi

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Stefano, ildidel Grande Fratello Vip 7, non si sta accaparrando troppi consensi con i suoi pareri espressi sui social. Se non quelli dei Donnalisi, chiaramente. Nelle ultime ore a schierarsi contro l’uomo è stata una nuova parente di uno dei concorrenti: ladiDal. Lei ha spiegato di non aver apprezzato per niente le parole che il signor Stefano ha detto sul conto diIncarvaia tanto che è voluta intervenire direttamente. Scopriamo che cosa ha detto. GF Vip 7, ildiancora controIncorvaia: intervento inaspettato Stefanoaveva definitocome una ragazza frustrata ...