La serie Xiaomi 13 verrà lanciata l’11 dicembre | ecco cosa ci aspetta

avrebbe dovuto annunciare la13 il 1° dicembre in Cina. Tuttavia, ha deciso di cancellare l'evento, secondo quanto riferito, a causa della morte dell'ex leader cinese Jiang Zemin . L'account Weibo e il sito web ......scattare foto Negli ultimi anni Redmi si è affermata come una delle linee di punta di casa. E laA è da sempre una delle migliori nel rapporto qualità - prezzo. Se cerchiamo uno ...Ottimo prezzo per la richiestissima Xiaomi Mi Band 6 su eBay: basta inserire il coupon per usufruire dello sconto ...A tenere banco in queste ore, per quanto riguarda il mondo degli smartphone Android, è sicuramente la nuova famiglia di Xiaomi 13, top di gamma che non sono ancora stati presentati. L’annuncio era pre ...