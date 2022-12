La senatrice a vita Liliana Segre presenta 24 denunce per minacce e insulti online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laha dato seguito a quanto preannunciato nelle scorse settimane,ndo nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, 24percontro la sua persona ricevute. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, la testimone di Auschwitz hato le querele alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano. Gli autori dellecontro di lei sarebbero per la maggior parte al momento ignoti: ad accomunarli, l’invio negli ultimi mesi alla, via social o e-mail, di messaggi di «odio e di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte». Foto: ...

