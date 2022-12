“La Russia ‘congela’ ora la guerra per lanciare un’offensiva in primavera” | l’allarme della Nato

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Le guerre sono sempre difficili da prevedere. Eravamo preparati all’invasione russa in Ucraina. Ora quello che vediamo è che lasta cercando di congelare laper permettere alle proprie truppe di recuperare epoi una nuova e grande offensiva la prossima”: è l’ipotesi avanzata dal Segretario generale, Jens Stoltenberg, che parlando all’evento Global Boardroom del Financial Times ha immaginuovi scenari del conflitto in Ucraina. Il numero uno dell’Alleanza atlantica ha anche affermato che i Paesi membri stanno continuando a contribuire a una fornitura “senza precedenti” di armi a Kiev, nonostante le preoccupazioni che il conflitto stia prosciugando le scorte occidentali. “Importante quanto l’aggiunta di nuovi sistemi, è ...