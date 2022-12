La panchina di Ronaldo fa discutere il Portogallo | ma il vero delitto è Leao fuori

Sull'esclusione di: 'Siamo in 26 qui, tutti sono importanti e non è un caso che Goncalo ... Ci ha aiutato anche entrando dalla'.... l'assenza di Cristianotra gli undici titolari. Tra Mondiali ed Europei non succedeva dal 2008, una serie di 31 partite consecutive. Scelta tecnica opunitiva Il pensiero torna ...Nonostante la travolgente vittoria ai danni della Svizzera, continua a far discutere la decisione del c.t., che replica stizzito alla tv portoghese.Il Portogallo passeggia sulla Svizzera e accede ai quarti dove troverà il Marocco. I lusitani, con Ronaldo lasciato in panchina fino al 70', annichiliscono gli elvetici con un 6-1 dal sapore tennistis ...