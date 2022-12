La nuova Champions trova casa in Germania su Amazon e DAZN

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LaLeague hatoin. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, le sfide della massima competizione europea per club, a partire dalla stagione 2024/25, saranno trasmesse in diretta suPrime Video e su, due servizi di streaming ben noti anche nel mondo del calcio italiano. In particolare,ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.