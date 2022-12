La laureata che fa la netturbina | la storia di Federica | “È un lavoro vero | stabile Un posto fisso che dà ampie garanzie”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)Castiglia ha un titolo di studio in ottica e optometria, ma preferisce il contratto di apprendistato con Asìa, l’azienda dei rifiuti della città di Napoli. Insieme ad altri undici nuovi netturbini che hanno vinto il concorso di operatore ecologico, è in possesso di una laurea, in ottica e optometria. Ma non si pente della sua scelta. L'articolo .

E non trovo nulla di particolare in una, come lavoro, sceglie liberamente di fare l'operatore ecologico". Per lei quello dello spazzino è "un lavoro di grande dignità. E poi l'aver vinto questo concorso e ...Per 500 posti di lavoro da netturbino all'Asia di Napoli, più di 26 mila persone avevano inviato la domanda di partecipazione al concorso. 1232 erano laureate ...