(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Launa volta in. Ildel club bianconero perde il 3,7% in apertura di seduta e ritocca i minimi dal 2016 dopo il tonfo già fatto registrare in chiusura nella serata di ieri, con la capitalizzazione di mercato che scende a 623 milioni di euro. Ladi Milano (+0,2%) L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

LaClub Tolentino ringrazia il proprio tridente: Traore, Lanciotti e Pasotti firmano il ... La formazione fermana, infatti,a Recanati contro il sorprendente Csi , sempre più in zona ...La sceltasu un certo Stefano Muratore (mai sceso in campo a Bergamo). La Juve sa che sta ...soddisfatta delle prestazioni del calciatore Muratore era richiesta la disponibilità dellaa ... La Juventus cade ancora in Borsa, titolo giù del 3% e ai minimi dal 2016 Juventus, cosa succederà ora L'inchiesta dei pm di Torino non è l'unica preoccupazione per il club bianconero, i cui tifosi ora si chiedono quali siano effettivamente i ...La situazione bianconera non è positiva, non sorride e la società a gennaio dovrà obbligatoriamente fare delle operazioni di contorno cercando di non andare ad appesantire ...