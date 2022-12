La Francia vieta i voli brevi | via libera dell’Ue | ma solo se c’è il treno In Italia a rischio tre tratte

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Stop ai, mase c’è un’alternativa ferroviaria valida. L’Unione Europea ha autorizzato laa eliminare treaeree a corto raggio per ridurre le emissioni di anidride carbonica, a condizione che ai cittadini sia garantito un servizio ferroviario adeguato. In una decisione del 2 dicembre, ora pubblicata nella Gazzetta europea, la commissione europea ha dato il proprio viaalla richiesta di eliminare iche collegano l’aeroporto parigino di Orly con Bordeaux, Nantes e Lione, con un risparmio in termini di emissioni stimato dallain 55mila tonnellate di Co2. Respinta invece la richiesta del parlamento francese per altre cinque rotte. Sarà possibile rimuovere ledall’aeroporto Charles ...