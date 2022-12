La destra vince per rassegnazione | l’unica soluzione è ricostruire la coesione sociale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono varie le ragioni per le quali la, non solo in Italia ma in vari Paesi d’Europa e del mondo occidentale, tende ad imporsi negli appuntamenti elettorali e più in generale nella società. La prima è legata al peggioramento della qualità umana, culturale e intellettuale della società stessa. Le persone sono giustamente sempre più disorientate, impaurite, spaventate dai fenomeni deteriori che il capitalismo porta con sé, come le nubi portano i temporali: guerra, disastri ambientali, miseria, disoccupazione, negazione dei più elementari diritti sociali alla salute, all’istruzione, ecc. Molti, non vedendo unacollettiva praticabile, si ripiegano su se stessi, si avviliscono e si deprimono o cercano un’impossibileindividuale. Altri si affidano ai canali tradizionali del potere: clientelismo politico, mafie di ...

Il Fatto Quotidiano

