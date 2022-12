La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto un ricorso di WhatsApp

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) C’erano state delle obiezioni relativamente alla questione della liceità del trattamento dei dati personali da parte diai fini del miglioramento dei suoi servizi. L’app di messaggistica istantanea di Meta ha affrontato diverse controversie in tribunali nazionaliche hanno portato a rivolgersi, per un parere non vincolante, alladi. Quest’ultima, valutando undi Meta, hala posizione dell’azienda, chiarendo – tuttavia – in una dichiarazione che questa stessa decisione può essere impugnata di fronte ai tribunali nazionali, estendendo nuovamente i tempi di gestione della controversia stessa legata al trattamento dei dati personali nei servizi di Meta. LEGGI ANCHE > Per il Garante, ...

Servizio Informazione Religiosa

In particolare in materia di libera circolazione, il diritto dell'Unione, così come è interpretato dallaeuropea di, prevede già che la genitorialità accertata in uno Stato membro sia ...Il mancato accoglimento della richiesta di deroga, anche per l'eventualità di sanzioni da parte dell'Unione europea dopo la condanna delladiEuropea del novembre 2020 per la qualità ... Ue: Corte di giustizia, da 70 anni a guardia del diritto comunitario Il ministro Carlo Nordio nella sua audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato, ha spiegato ciò che ha in programma per il suo ministero nei prossimi cinque anni: riforma delle ...I genitori dello stesso sesso e i loro figli riconosciuti come una famiglia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. È uno dei principi al centro della proposta di regolamento presentata oggi da ...