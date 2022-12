La compagna di Soumahoro e il lavoro a Palazzo Chigi | il racconto di Laura Boldrini

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Liliane Murekatete,di Aboubakar, non è indagata dalla procura di Latina sul caso coop. L’indagine per malversazione, truffa e false fatturazioni (ma sono solo ipotesi di reato, per ora) riguarda invece la suocera del deputato Marie Thérèse Mukamitsindo. La cooperativa è stata nel frattempo messa in liquidazione, mentre la prefettura le ha tolto la gestione dei progetti sui migranti. Oggi però il Corriere della Sera racconta le attività adi Murekatete. Partendo da una testimone d’eccezione: l’ex presidente della Camera. «Ogni 21 giugno si tiene la Giornata mondiale del rifugiato. Per l’occasione, l’Alto commissariato chiede alle organizzazioni di segnalargli alcuni testimoni da far intervenire alle celebrazioni. Viene segnalata ...

Quegli intrecci tra Pd e la coop dei: i dem lavoravano per la Karibu Voci interne alla ... E a finire fuori potrebbe essere Sara Battisti, consigliera regionale uscente,di Albino ...'Quella bella signorina dai modi accoglienti', continua il sito, 'sembrerebbe in effetti ladi. Sarà davvero lei o è una donna che le somiglia moltissimo'. È lei o non è lei Ci ...Lady Soumahoro Dopo lo scandalo delle coop e le accuse alla suocera sembra che il deputato Aboubakar Soumahoro sia finito di nuovo al centro del clamore generale per via di alcune foto osé realizzate ...Liliane Murekatete è passata attraverso quattro legislature: da Prodi a Berlusconi, fino all'inizio di Meloni. Non è certo una sconosciuta per i politici ...