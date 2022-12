La Commissione Ue chiede di riconoscere coppie gay e figli | il rischio di omologazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una proposta destinata a creare caos e divisione ulteriore in seno alla Ue, dove stati che hanno anche inscritto in Costituzione il matrimonio naturale uomo-donna daranno sicuramente battaglia. Inoltre, per passare serve l’unanimità del Consiglio europeo. Ma tant’è, oggi uno dei principi al centro della proposta di regolamento presentata dallaper armonizzare le norme di diritto privato sulla genitorialità ha chiesto che i genitori dello stesso sesso e i lorodovrebbero essere riconosciuti come una famiglia in tutti gli stati membri dell’Unione europea. “La proposta è incentrata sull’interesse superiore e sui diritti del bambino”, spiega Bruxelles, evidenziando che “la genitorialità stabilita in uno stato membro dovrebbe essere riconosciuta in tutti gli altri stati membri, senza alcuna procedura speciale”, incluso il ...