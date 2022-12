(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Arriva da Pagani, nel Salernitano, il2022 di Montecitorio. Alfonso Pepe, artista campano classe '78, ha portato le sue statuine in'700 alla, seguendo personalmente lezioni di allestimento della sua("meglio non illuminarlo troppo, così è più bello", la raccomandazione ai commessi parlamentari) all'ingresso principale della sede dei deputati, appoggiato ai finestroni che portano al cortile interno di Montecitorio. 18 figure (nella Natività non ci sono il bue e l'asinello), più Gesù bambino, 'o bambiniello', che però è stato tolto, perché la tradizione vuole che compaia la notte del 24 dicembre. I pastori 'animano' uno scorcio paesaggistico della vecchia Napoli e sullo sfondo spunta il golfo di Napoli con l'immancabile Vesuvio, il tutto in una ...

Adnkronos

... al contempo, prorogando il termine al 31 dicembre", ha spiega il capogruppo alladi Forza ... chii crediti non avrà problemi. Quindi, seguendo questa impostazione, anche i sequestri ...Per leggerlo abbonati a questo link ouna copia in edicola La prima notte non ne avevo ... I passi da fruscio divennero suoni rotondi; li sentii andare verso lada letto, muoversi. Si ... La Camera si compra il suo presepe, 4000 euro per opera stile '700, (Adnkronos) – Arriva da Pagani, nel Salernitano, il presepe 2022 di Montecitorio. Alfonso Pepe, artista campano classe ’78, ha portato le sue statuine in stile ‘700 alla Camera, seguendo personalmente ...