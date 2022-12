Juventus | la relazione finanziaria | «Sono a rischio la serie A e le Coppe»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sanzioni, esclusione o limitazione all?accesso alle competizioni sportive dell?Uefa per gli sviluppi del contenzioso relativo alla Superlega, ma anche ildi non essere in grado di...

, Deloitte rende pubblicacon rilievi su bilancio al 30 giugno 2022 I RILIEVI Un nuovo faro lo punta la società di revisione Deloitte che dà un 'giudizio con rilievi' sulla ...continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti inalle contestazioni mosse contro i bilanci e i ...Sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive dell’Uefa per gli sviluppi del contenzioso relativo alla Superlega, ma anche il rischio di non essere in grado ...Juventus, cosa succederà ora L'inchiesta dei pm di Torino non è l'unica preoccupazione per il club bianconero, i cui tifosi ora si chiedono quali siano effettivamente i ...