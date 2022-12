Juve | si pensa al ritorno di Marotta | la situazione

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo le dimissioni del CdA, lantus rinnoverà totalmente la dirigenza.tornerà in bianconero? Dopo le dimissioni di gran parte del CdA, lantus rinnoverà completamente la dirigenza. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club bianconero starebbendo di riportare a Torino Beppe. Il dirigente ha rinnovato da poco con l’Inter fino al 2025, ma una chiamata da parte dellantus lo farebbe vacillare. Tutto ciò è rimandato però a giugno, con la società che chiuderà la stagione con la coppa Cherubini-Allegri come responsabili dell’area sportiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo le dimissioni del CdA, la Juventus rinnoverà totalmente la dirigenza. Marotta tornerà in bianconero Dopo le dimissioni di gran parte del CdA, la Juventus rinnoverà completamente la dirigenza. ...L'ex M5S Alessandro Di Battista parla così del casoall'Agenzia DIRE a margine di una ... L'economia sta andando a picco e sia spalmare i debiti delle squadre di calcio. La Lazio Muriqi non ... Danilo dal Qatar pensa alla Juve: "Dirigenti esperti, la situazione si risolverà" - Sportmediaset Marotta e Ausilio provano a giocarsi la carta Gosens pur di arrivare a mettere le mani sul nuovo talento. Tutti i possibili scenari in vista di giugno ...Il manager si allontanò dalla Juventus nel 2015 per presunti dissapori con Agnelli legati alla sfera privata.Ora potrebbe essere lui l’ad. Tra i papabili anche Scanavino e Nasi. Le intercettazioni sul ...