Juve | rischio violazione norme FIFA nell’intreccio Raiola-Ihattaren

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ci sarebbe anche il potenzialedidellesulle TPO (Third Party Ownership) secondo quanto emerge dalle carte esaminate dagli inquirenti nell’inchiesta su “operazioni incrociate” e “manovre stipendi” dellantus in relazione ai bilanci dal 2020 al 2022. Lo riporta il quotidiano Domani, in relazione all’operazione che alla fine del mercato estivo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Romero, Demiral e il debito nascosto che la Procura sta cercando Sui conti dellaindaga anche la Uefa. In caso di gravi irregolarità, ale coppe precedente successiva Lunedì 15 Agosto ...Ancora in calo a Piazza Affari il titolo, dopo i rilievi della società di revisione, contestati dalla società bianconera, secondo cui il club sarebbe aesclusione da campionato e coppe. ...L’avviso della Juventus ai propri azionisti: “Rischio retrocessione” La Procura di Torino, la Consob, la Uefa, la Figc e pure la Superlega: ce n’è abbastanza per tenere in ansia la Juventus, al centro ...Azioni ai minimi dopo i dubbi dei revisori dei conti. Doppia seduta di allenamento per la squadra: tra dieci giorni amichevole di lusso con l'Arsenal ...