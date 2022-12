Juve | convocata l'assemblea degli azionisti | il comunicato

Calcio e Finanza

Il nuovo documento palesa una perdita di 239,3 milioni ( 226,8 milioni al 30 giugno 2021) , mentre l'assemblea degli azionisti giàper il 27 dicembre 2022 è confermata. Dopo una schematica ...Assemblea di Lega, Calvo presente per laOggi c'è stata nella sede di via Rosellini a Milano l'assemblea della Lega Serie A,per un ordine del giorno che riguarda tra gli altri temi l'... Juve, convocata assemblea il 18 gennaio: lista CdA entro il 24 dicembre In vista dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C, mister Brambilla ha diramato la lista dei convocati per la sua Juventus Next Gen ...Oggi la squadra bianconera scende in campo contro il Padova per la partita valevole per la Coppa Italia di Serie C ...