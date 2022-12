Italia-Austria | Tajani | ' lavorare a soluzione per questione del Brennero'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Vienna, 7 dic. (Adnkronos) - "Siamo in favore del tunnel delper ridurre il traffico sulle strade e l'inquinamento, per spostarlo sul ferrovia. Credo di essere d'accordo con il ministroco che potremo decidere a livello politico insieme unache sia positiva sia per l'che per l'". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioal termine dell'incontro a Vienna con il suo omologoco Alexander Schallenberg.

Agenzia Nova

Sarà portato al santuario di Arbesbach in, 150 chilometri a ovest di Vienna, dove avrà a ... mentre altri sono stati inviati in santuari o zoo in Belgio, Germania,, Grecia e Gran ..."Non possono essere l', l', la Francia o Malta a risolvere il problema" dell'immigrazione, ha detto Tajani. "Abbiamo un problema demografico: nel 2050 avremo fra i due e i tre miliardi ... Austria-Italia: il ministro Tajani in visita oggi e domani a Vienna – video Vienna, 7 dic. (Adnkronos) - "Siamo in favore del tunnel del Brennero per ridurre il traffico sulle strade e l'inquinamento, per spostarlo sul ferrovia. Credo di essere d'accordo con il ...Zoratto convoca Maggiore e Gariani Ci sono anche due atalantini tra i 22 convocati dalla Nazionale italiana Under 16 per la doppia amichevole in programma contro l’Austria in data 13 e 15 dicembre pre ...