Irlanda del Nord | riecco O’Neill | UFFICIALE il suo ritorno – FOTO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)deltorna a sedere sulla panchina della Nazionale: èildel tecnico –Michaeltorna in sella alla panchina della Nazionaleirlandese, come confermato dalla Federazione tramite i suoi canali social. ? He's back! #GAWA ?— Northern Ireland (@NorthernIreland) December 7, 2022 Dopo due anni dall’addio il tecnico torna a ricoprire questa carica e lo farà in futuro per i prossimi cinque anni e mezzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.