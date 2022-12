Iran | sorella di Khamenei critica il fratello | “Spero presto vittoria popolo”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “di vedereladele la caduta di questa tnia che ora governa l’”. E’ quanto scrive, in una lettera aperta da Teheran, Badri Hosseini, ladel leader Supremo Ali, moglie di Ali Moradkhani, dissidente del regine, e madre di Farideh Moradkhani, la nipote del leader Supremo arrestata nelle scorse settimane per aver partecipato alle proteste in corso nel Paese. “Il regime della Repubblica islamica di Khomeini e Alinon ha portato altro che sofferenza ed oppressione all’, iliano si merita libertà e prosperità e la loro rivolta è legittima e necessaria per ottenere i propri ...

Badri Hossein Khamenei, ladella Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei, ha pubblicato una lettera in cui ...islamica non ha portato altro che sofferenza e oppressione per l'e ...TEHERAN - Badri Hossein Khamenei , ladella Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei , ha pubblicato una lettera in ...non ha portato altro che sofferenza e oppressione per l'e ...Badri Hossein Khamenei, la sorella della Guida suprema della Repubblica islamica Ali Khamenei, ha pubblicato una lettera in cui si augura "presto la vittoria del popolo e il rovesciamento di questa ti ...Giornata degli studenti ad alta tensione. L'ex leader moderato Khatami avverte il regime: "Ascoltate i manifestanti prima che sia troppo tardi" ...