Iran | gli studenti tornano a protestare | la reazione violenta della polizia Bbc | «Ragazzi insanguinati a un corteo» – Foto e video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Proseguono le proteste in, e questa volta vedono protagonisti glidi diverse Università nel Paese e di molte facoltà a Teheran. La manifestazioni, incessanti dopo l’uccisione di Mahsa Amini – uccisa dallamorale per non aver indossato il velo islamico nella maniera considerata corretta -, sarebbero oggi organizzate in concomitanza con la Giornata dello studente. December 7, 2022 Diversi post sui social network, diffusi da accountiani e di cui non esiste ancora un riscontro indipendente, mostrano attacchi da parte delle forze di sicurezza ai danni dei manifestanti. Bbc Persia parla di «un certo numero di», citando il canale Student Union Council. December 7, 2022 Bbc aggiunge che un giovane di nome Mohammad Shabaati ...