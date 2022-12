Intercettazioni | incredibile Nordio E Travaglio sbrocca

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Zuppa di porro.o meglio molto credibile aver letto i suoi libri nell’audizione ieri in parlamento dice stop allee cose di questo tipo.perde la trebisonda evidentemente ma non è l’unico fantastico oggi Bonini su Repubblica che parla di distruzione dei pilastri costituzionali.e riformista di Sansonetti spera che la meloni non freghie Facci indica la strada simile a quella della sinistra alla Pisa Pia.l’Indonesia decide così tanto per dire che non si può trombare se non si è sposati e questo vale per tutti ragazzini e ragazzine che vanno a Bali o a Giacarta.nel frattempo fa bene la stampa a fare il suo campagne sull’Iran .il sole 24 ore invece oggi ci fa capire in che situazione ci troviamo con la spesa pubblica che fare il 55% del ...