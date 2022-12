Inter | Thuram e Musah sono gli obiettivi di mercato

... "Nessuna manovra di disturbo all', tantomemo interesse tecnico. Smentite totali su presunto interesse del Napoli per la punta francesepronto a svincolarsi a parametro zero dal Borussia.Commenta per primo Non ci sono soloe Juventus in fila per Marcus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per l'attaccante in scadenza contro il Borussia Monchengladbach c'è anche il forte interesse del Napoli .In casa Inter si lavora ai rinnovi di contratto: Milan Skriniar (nella foto) ed Edin Dzeko su tutti. Il primo potrebbe presto prolungare ottenendo i 7 milioni di ingaggio ...L’attaccante del Borussia Mönchengladbach, Thuram, e il centrocampista del Valencia Musah sono gli obiettivi di mercato dell’Inter Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del ...